قتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني الاثنين، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان.

وأشارت القناة الرسمية إلى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

وأوضح مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية محمد باقر هنرور أن طائرة مقاتلة من طراز "أف-5" مخصصة للتدريب تحطمت عند الساعة التاسعة صباحاً (05:30 ت.غ) في حي منجم وسط المدينة، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون.

وأوضح: "لحسن الحظ كانت المدرسة مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19".

وأظهرت أشرطة مصوّرة قصيرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الإطفاء يعملون على إخماد نيران مندلعة في مكان سقوط المقاتلة.

وبثت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عبر حسابها على تويتر لقطات من المكان أظهرت حضور عدد من سيارات الإطفاء، ووجود عشرات الأشخاص من عاملي إغاثة إلى عناصر في قوات الأمن التي ضربت طوقاً حول مكان سقوط الطائرة.

وأظهرت اللقطات دخاناً منبعثاً من مكان سقوط الطائرة ولوناً أسود طغى على جدران مبنى خلف السور حيث تحطمت المقاتلة. كذلك بدت أجزاء من الحديد الملتوي على الأرض، بينما عمل عناصر الإطفاء على إخماد النيران بالكامل.