سياسة
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واشنطن تزعم وضع موسكو "قائمة اغتيالات سوداء" حال غزو أوكرانيا
قالت واشنطن في رسالة وجهتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاثنين إن موسكو وضعت قائمة سوداء تضم أوكرانيين لتجري تصفيتهم في حال حدوث غزو.
واشنطن تزعم وضع موسكو "قائمة اغتيالات سوداء" حال غزو أوكرانيا
الكرملين ندد في منتصف فبراير/شباط بـ"الهستيريا" الأمريكية بشأن أوكرانيا / AFP
21 فبراير 2022

نبهت الولايات المتحدة الأمم المتحدة إلى وجود قائمة سوداء وضعتها موسكو تضم أوكرانيين، على حد قولها، لتجري تصفيتهم في حال حدوث غزو، حسب رسالة رسمية.

وأوردت الرسالة الموجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن الولايات المتحدة لديها "معلومات موثوقة تفيد بأن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء الأوكرانيين المراد قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات في حال احتلال عسكري" لأوكرانيا.

كذلك تشير الرسالة الموقعة من قبل سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف شيبا كروكر إلى "معلومات موثوقة" تتعلق باستخدام القوة "لتفريق تظاهرات سلمية" أو أي شكل آخر من أشكال المعارضة من المجتمع المدني الأوكراني.

وحذرت السفيرة الأمريكية من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتهاكات مثل الخطف أو أعمال التعذيب وقد تستهدف معارضين سياسيين.

وكان الكرملين ندد في منتصف فبراير/شباط بـ"الهستيريا" الأمريكية بشأن أوكرانيا.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن بقاء القوات الروسية في بيلاروس يدلّ على أن روسيا "على وشك" أن تغزو أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو على الرغم من حشد 150 ألف جندي على الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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