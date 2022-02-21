سياسة
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إعلام عبري: السعودية اشترطت حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية قبل التقارب
اشترط وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قبل حصول أي تقارب مع إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
إعلام عبري: السعودية اشترطت حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية قبل التقارب
"الأولوية الآن لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معاً ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها" / Getty Images
21 فبراير 2022

اشترط وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قبل حصول أي تقارب مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن بن فرحان قال لمراسها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن رداً على سؤال حول إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب: "بالنسبة إلينا، سيحدث هذا عندما يجري إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن بن فرحان: "إن اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيداً للغاية، ليس لإسرائيل نفسها فحسب، بل للمنطقة بأسرها".

إلا أنه أضاف مستدركاً: "لكن من دون معالجة المشكلات الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له، فسوف نُقوّي أكثر الأصوات تطرفاً في المنطقة".

وأضاف: "الأولوية الآن لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معاً وتكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها، هذا سيجعل الأمر أسهل لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل بعد".

ولم يتسنَّ التأكد من مصدر سعودي رسمي من صحة تصريحات الوزير السعودي حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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