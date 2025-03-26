واعتقل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) التابعة لوزارة الأمن الداخلي (DHS)، أوزتورك، وهي طالبة دكتوراة في السنة الأخيرة، بينما كانت تهم بالخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني مساء الثلاثاء.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 6 عناصر من الوكالة، بعضهم ملثم، وهم يطوقون أوزتورك، ويحاولون أخذ هاتفها المحمول منها عنوة.

كما وثقت التسجيلات أصوات احتجاج أوزتورك في أثناء تكبيل يديها من الخلف من قبل عناصر الوكالة.

وقالت محامية الطالبة التركية، ماهسا خانباباي، في بيان مكتوب، إن أوزتورك لديها تأشيرة طالب سارية المفعول، وجرى اعتقالها مساء الثلاثاء، في أثناء توجهها للإفطار مع أصدقائها، وأوضحت أنها لا تعلم مكان احتجاز أوزتورك، وأنه لم يُوجّه أي اتهام لها حتى الآن.

من جهتها، قالت جامعة تافتس في بيان خطي إنها لم تتلقّ أي بلاغ بشأن احتجاز أوزتورك. بينما قال زملاؤها الأتراك في نفس الجامعة، إنهم لا يستطيعون التواصل معها، وإن آخر اتصال لها كان مع عائلتها.

وأعرب الطلبة عن قلقهم على زميلتهم أوزتورك، وأضافوا أن موقعاً يدعى "كاناري ميشين" يسرّب بيانات الطلاب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين، كان قد سرب معلوماتها الشخصية منذ فترة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.