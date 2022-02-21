أعلنت السلطات الأردنية وقف بيع حليب أطفال وتداوله، بعد صدور تحذير من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لارتباطه بتلوث بكتيري تسبب بوفاة أحد الأطفال وإصابة ثلاثة آخرين.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول في أوروبا والشرق الأوسط سحب أحد منتجات حليب الأطفال من نوع "سيميلاك" (بودرة) لارتباطه بتلوث بكتيري ووفاة أحد الأطفال.

وفتحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) وإدارة الأغذية والعقاقير تحقيقات موسعة حول تقارير نقل أربعة أطفال إلى المستشفى ووفاة أحدهم، وقالت إن إحدى الحالات تضمنت السالمونيلا، والحالات الأخرى ظهرت فيها بكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي وهي جرثومة نادرة ولكن خطيرة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانها وقف استخدام الصيغة المذكورة إلى حين صدور تقرير التحقيق النهائي، مشيرة إلى أن الوقف لا يشمل الصيغة السائلة.

وفي هذا السياق أعلنت دول في الشرق الأوسط منها الأردن وقف بيع المنتج وتداوله.

ونقلت وكالة "عمون" عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار محمود مهيدات قوله إن المؤسسة "اتخذت إجراءات احترازية فور صدور تحذير الغذاء والدواء الأمريكية حول وجود جرثومة سالمونيلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب أطفال غير مسجل لدى المؤسسة، ويجري تصنيعه على نفس خط إنتاج منتجات مسجلة في السوق الأردني".

وأعلن مهيدات في بيان "وقف بيع وتداول تشغيلتين من الحليب في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من المنتج لحين إعادة فحصه، ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية".

وكانت الشركة المنتجة قالت إنه يجب وقف استخدام المنتج الذي يحمل تشغيلات أول رقمين لكودهما من 22 إلى 37 ويحتوي الكود الموجود على العبودة على K8 أو SH أو Z2 وتاريخ انتهاء صلاحيته هو 1 أبريل/نيسان 2022 أو بعد ذلك، مبينة أنه جرى بيع الحليب داخل الولايات المتحدة وكذلك للخارج.