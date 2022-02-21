قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي الروسي اليوم الاثنين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أن الوضع شرقي أوكرانيا "متوتر للغاية"، معرباً عن قلق موسكو إزاء ما يجري هناك.

وأوضح أنهم لا يلاحظون حتى الآن مؤشرات على تراجع التوتر شرقي أوكرانيا، معتبراً أن "الاستفزازات والقصف في تصاعد مستمر، وهذا مثير للقلق العميق بطبيعة الحال".

وأشار إلى وجود احتمال لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، مضيفاً: "قد يقرر الزعيمان التواصل دوماً إن تطلبت الحاجة، سواء عبر مكالمة هاتفية أو في لقاء وجه إلى وجه".

وبشأن اجتماع مجلس الأمن القومي المرتقب اليوم أفاد متحدث "الكرملين" بأن الاجتماع "ليس عادياً، بل موسع، ومن المقرر أن يلقي بوتين كلمة في هذا الاجتماع".

ولم يقدم بيسكوف تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومضمونه والأجندة المدرجة للنقاش فيه.