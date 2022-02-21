سياسة
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"اجتماع ليس عادياً".. مجلس الأمن القومي الروسي يجتمع برئاسة بوتين
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي الروسي الاثنين، وذلك إثر سقوط قذيفة من الأراضي الأوكرانية على مركز حدودي روسي من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، وفقاً لما أفادت به الأجهزة الأمنية الروسية، ووسط نفي أوكراني.
"اجتماع ليس عادياً".. مجلس الأمن القومي الروسي يجتمع برئاسة بوتين
مجلس الأمن القومي الروسي يجتمع برئاسة بوتين مع تصاعد التوتر على الحدود
21 فبراير 2022

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي الروسي اليوم الاثنين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أن الوضع شرقي أوكرانيا "متوتر للغاية"، معرباً عن قلق موسكو إزاء ما يجري هناك.

وأوضح أنهم لا يلاحظون حتى الآن مؤشرات على تراجع التوتر شرقي أوكرانيا، معتبراً أن "الاستفزازات والقصف في تصاعد مستمر، وهذا مثير للقلق العميق بطبيعة الحال".

وأشار إلى وجود احتمال لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، مضيفاً: "قد يقرر الزعيمان التواصل دوماً إن تطلبت الحاجة، سواء عبر مكالمة هاتفية أو في لقاء وجه إلى وجه".

وبشأن اجتماع مجلس الأمن القومي المرتقب اليوم أفاد متحدث "الكرملين" بأن الاجتماع "ليس عادياً، بل موسع، ومن المقرر أن يلقي بوتين كلمة في هذا الاجتماع".

ولم يقدم بيسكوف تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومضمونه والأجندة المدرجة للنقاش فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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