أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة بوجود "قائمة سوداء" وضعتها موسكو تضم أوكرانيين، على حد قولها، لتصفيتهم في حال حدوث غزو روسي.

جاء ذلك في رسالة رسمية، بعثتها الإدارة الأمريكية الأحد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وجاء في الرسالة أن الولايات المتحدة "لديها معلومات موثوقة تفيد بأن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء الأوكرانيين المراد قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات في حال احتلال عسكري لأوكرانيا".

وأشارت الرسالة الموقعة من سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، شيبا كروكر، إلى "معلومات موثوقة" تتعلق باستخدام القوة لتفريق تظاهرات سلمية أو أي شكل آخر من أشكال المعارضة من المجتمع المدني الأوكراني.

وحذرت السفيرة الأمريكية من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتهاكات مثل الخطف أو أعمال التعذيب وقد تستهدف معارضين سياسيين.

وتخشى دول غربية على رأسها الولايات المتحدة من أن يشكل تصاعد حدة المعارك منذ أيام على خط الجبهة ذريعة لروسيا لغزو جارتها الموالية للغرب بعد أن حشدت موسكو 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية.

بينما انتقد الكرملين الموقف الأمريكي من الأزمة مع أوكرانيا ووصفه في فبراير/شباط الماضي بأنه "هستيريا أمريكية".