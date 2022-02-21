سياسة
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الجزائر تبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من طريق الوحدة الإفريقية
أعلنت وزارة الأشغال الجزائرية بدء إنجاز آخر شطر من الطريق العابر للصحراء الذي يصل عاصمة البلاد، بلاغوس النيجيرية (جنوب). وبإنجاز الـ7 كيلومترات الأخيرة من هذا الطريق، تكون الجزائر انتهت من إنجاز المسافة المخصصة لها المقدرة بألفين و315 كيلومتراً.
الجزائر تبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من طريق الوحدة الإفريقية
الجزائر تبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من الطريق العابر للصحراء / وسائل التواصل
21 فبراير 2022

أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين بدء إنجاز آخر شطر من الطريق العابر للصحراء الذي يصل عاصمة البلاد، بلاغوس النيجيرية (جنوب).

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الأشغال الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن "المقطع الأخير من طريق الوحدة الإفريقية (العابر للصحراء) سيكون على مسافة 7 كيلومترات".

ويربط المقطع الأخير بين المركز الحدودي بولاية عين قزام إلى حدود دولة النيجر جنوبي البلاد.

وحسب البيان، فإنه بإنجاز 7 كيلومترات الأخيرة من هذا الطريق، تكون الجزائر انتهت من إنجاز المسافة المخصصة لها المقدرة بألفين و315 كيلومتراً.

وسيسمح الطريق بتفعيل التجارة والاستثمار بين الجزائر والنيجر.

ويُغطّي الطريق العابر للصحراء أو (طريق الوحدة الإفريقية)، 6 دول هي الجزائر وتونس، ويصل عواصم 4 دول من الساحل وجنوب الصحراء هي النيجر ومالي وتشاد ونيجيريا.

وتبلغ المسافة الإجمالية للمحور الرئيسي للطريق (الجزائر العاصمة-لاغوس) 4500 كيلومتر، حسب وثيقة سابقة لوزارة الأشغال الجزائرية.

وحسب الوثيقة ذاتها، تبلغ المسافة الإجمالية للطريق باحتساب المحور الرئيسي والفروع 8 آلاف و983 كيلومتراً.

ويتزامن هذا الإعلان مع عزم الجزائر ونيجيريا تفعيل مشروع خطوط أنابيب غاز، يكون مرافقاً للطريق العابر للصحراء، ينقل الغاز من حقول شمالي نيجيريا إلى أوروبا، مروراً بالنيجر والجزائر، على مسافة 4600 كيلومتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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