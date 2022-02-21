سياسة
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المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية اقتصادية وتل أبيب تريد زيادة التجارة السنوية
قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية إن "إسرائيل تهدف إلى أن يصل حجم التجارة السنوية مع المغرب إلى 500 مليون دولار". ووقع المغرب وإسرائيل اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.
المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية اقتصادية وتل أبيب تريد زيادة التجارة السنوية
وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي
21 فبراير 2022

وقع المغرب وإسرائيل الاثنين اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة تنفذها إلى المملكة تمتد من الأحد إبى الأربعاء.

وقال مزور في تصريحات لوسائل الإعلام عقب التوقيع إن "الهدف من الاتفاقية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران".

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إنها "تطمح إلى انعقاد لجنة الاستثمار والتجارة ورجال الأعمال بشكل سنوي بين البلدين".

وأضافت أن "الاتفاقية تهدف أيضاً، للعمل على إنشاء مناطق صناعية بالبلدين".

رفع التجارة السنوية

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية إن "إسرائيل تهدف إلى أن يصل حجم التجارة السنوية مع المغرب إلى 500 مليون دولار"، ارتفاعاً من 131 مليون دولار حالياً في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان إلى توسيع نطاق التعاون منذ تطبيع العلاقات عام 2020.

جاءت تصريحات باربيفاي في أعقاب محادثات في الرباط مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور الذي وقعت معه اتفاقية في مجال التجارة والاستثمار.

وقال مزور للصحفيين إنه "بموجب هذه الاتفاقية يلتزم البلدان بتسهيل التجارة والاستثمارات في مجالات الطيران والسيارات والأغذية الزراعية والمنسوجات والصناعات الدوائية على وجه الخصوص".

وتأتي الاتفاقية في إطار اتفاق لاستئناف العلاقات توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020.

وفي وقت سابق اليوم، بحثت باربيفاي مع نظيرتها المغربية نادية فتاح العلوي الاتفاقيات المستقبلية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان.

وقال مزور إن المغرب يتطلع أيضاً إلى التعاون مع إسرائيل في المجالات المتعلقة بالبحث والتطوير الصناعي وإنشاء مناطق صناعية.

وتأتي زيارة باربيفاي للمغرب بعد ثلاثة أشهر من توقيع البلدين اتفاقية في مجال الدفاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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