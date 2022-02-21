وقع المغرب وإسرائيل الاثنين اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة تنفذها إلى المملكة تمتد من الأحد إبى الأربعاء.

وقال مزور في تصريحات لوسائل الإعلام عقب التوقيع إن "الهدف من الاتفاقية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران".

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إنها "تطمح إلى انعقاد لجنة الاستثمار والتجارة ورجال الأعمال بشكل سنوي بين البلدين".

وأضافت أن "الاتفاقية تهدف أيضاً، للعمل على إنشاء مناطق صناعية بالبلدين".

رفع التجارة السنوية

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية إن "إسرائيل تهدف إلى أن يصل حجم التجارة السنوية مع المغرب إلى 500 مليون دولار"، ارتفاعاً من 131 مليون دولار حالياً في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان إلى توسيع نطاق التعاون منذ تطبيع العلاقات عام 2020.

جاءت تصريحات باربيفاي في أعقاب محادثات في الرباط مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور الذي وقعت معه اتفاقية في مجال التجارة والاستثمار.

وقال مزور للصحفيين إنه "بموجب هذه الاتفاقية يلتزم البلدان بتسهيل التجارة والاستثمارات في مجالات الطيران والسيارات والأغذية الزراعية والمنسوجات والصناعات الدوائية على وجه الخصوص".

وتأتي الاتفاقية في إطار اتفاق لاستئناف العلاقات توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020.

وفي وقت سابق اليوم، بحثت باربيفاي مع نظيرتها المغربية نادية فتاح العلوي الاتفاقيات المستقبلية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان.

وقال مزور إن المغرب يتطلع أيضاً إلى التعاون مع إسرائيل في المجالات المتعلقة بالبحث والتطوير الصناعي وإنشاء مناطق صناعية.

وتأتي زيارة باربيفاي للمغرب بعد ثلاثة أشهر من توقيع البلدين اتفاقية في مجال الدفاع.