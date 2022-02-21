سياسة
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بوتين وبايدن مستعدان لقمة ثنائية "بشروط" وروسيا تتصدى لـ"مخرّبين أوكرانيين"
أبدى الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين استعداده للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن بشرط وجود أجندة لاجتماعهما يمكن تحقيقها، عقب إعلان البيت الأبيض موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بوتين وبايدن مستعدان لقمة ثنائية "بشروط" وروسيا تتصدى لـ"مخرّبين أوكرانيين"
الجيش الروسي يعلن أنه قتل خمسة “مخرّبين” قدموا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية / AFP
21 فبراير 2022

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن بشرط وجود أجندة لاجتماعهما يمكن تحقيقها.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد إن بوتين أبدى استعداده للقاء بايدن بشرط "وجود أجندة يمكن تحقيقها".

جاء ذلك بعدما أعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لنزع فتيل الأزمة وخطر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، أنه "يوجد توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء الخارجية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم"، حسبما نقل موقع قناة روسيا اليوم.

جاء ذلك عقب إعلان البيت الأبيض موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مقترح نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين، أن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا "ممكنة"، لكن على بوتين أن "يتخذ قراره" لعقدها.

وقال قصر الإليزيه بعد سلسلة محادثات في هذا الصدد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيريه، "من الممكن اليوم التوجه نحو (عقد) قمة، وجمع الأطراف المعنية". وأضاف: "الآن، على الرئيس بوتين أن يتخذ قراره" مشيراً إلى أن الوضع لا يزال "خطيراً جداً".

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن "الأمر متروك للروس والأمريكيين للاتفاق على شروط القمة".

وحسب الرئاسة الفرنسية، فإن الكرملين والبيت الأبيض متفقان على أنه لا تزال توجد حاجة إلى تلبية شروط معينة لعقد اجتماع مماثل.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الروسي الاثنين أنه قتل خمسة مخرّبين جاؤوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضاً، وفق ما أفادت الوكالات الروسية.

وقال الجيش الروسي: "خلال المعارك، قُضي على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخرّبين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية" مؤكداً أن الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة 06,00 صباحاً (03,00 ت غ) قرب منطقة ميتياكينسكايا.

ودخلت مركبتان قتاليتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية (إلى روسيا) من أوكرانيا لإجلاء مجموعة المخربين إلى أوكرانيا عبر الحدود"، وفق الجيش.

ولفت إلى أنه لم يُصَب أي جندي أو عنصر من حرس الحدود الروسي في تلك العملية.

ورفضت أوكرانيا النبأ ووصفته بالكاذب وقالت إنه لا توجد أي قوات أوكرانية في منطقة روستوف التي يُزعم وقوع الحادث فيها.

وفي الصباح، أكدت روسيا أن قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية دمرت مركزاً حدودياً روسياً في منطقة روستوف، وهو ما نفته أوكرانيا.

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا استعداداً لشنّ هجوم محتمل على جارتها. وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

وتصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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