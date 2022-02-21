سياسة
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"سوقي مثل الناس".. محاكمة سعودي صفع امرأة بسبب قيادتها.. ما القصة؟
أحالت النيابة العامة السعودية شاباً إلى المحاكمة بتهمة صفع فتاة، على أحد الطرق في مدينة جازان بجنوب المملكة، بعد مطاردة بين سيارتيهما.
"سوقي مثل الناس".. محاكمة سعودي صفع امرأة بسبب قيادتها.. ما القصة؟
النيابة العامة السعودية تحاكم شاباً استوقف فتاة وصفعها بسبب قيادتها - صورة تعبيرية / AA
21 فبراير 2022

أحالت النيابة العامة السعودية شاباً إلى المحاكمة بتهمة صفع فتاة، على أحد الطرق في مدينة جازان بجنوب المملكة، بعد مطاردة بين سيارتيهما.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الوطن السعودية، فقد استوقفها الشاب لها أثناء قيادتها بعد مضايقتها والتلفظ عليها قائلاً: "سوقي مثل الناس"، ثم صفعها على وجهها.

ووجهت النيابة تهمة الاعتداء بالضرب، بعد الاستماع إلى شهادة خالة الفتاة التي كانت مرافقة لها، وشهادة أحد المارة الذي شهد الخلاف، والاستعانة بالتقرير الطبي الذي أظهر خدوشاً خلف الأذن اليسرى للفتاة.

واعتبرت التحقيقات أن ما فعله المدعى عليه "مجرم ومعاقب عليه شرعاً" حسب الصحيفة.

الشاب من جانبه أنكر صفع الفتاة وقال إنها دفعته فدفعها فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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