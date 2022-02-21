سياسة
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بوتين يبحث الاعتراف بالانفصاليين الأوكرانيين ولا يرى أفقاً لاتفاقات مينسك
أعلن الرئيس الروسي أنّه سيقرّر اليوم ما إذا كانت بلاده ستعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، في قرار يمكن أن يضع حدّاً للمسار الدبلوماسي الرامي لحلّ النزاع.
بوتين يبحث الاعتراف بالانفصاليين الأوكرانيين ولا يرى أفقاً لاتفاقات مينسك
بوتين: اتفاقات مينسك ليس لها "أيّ أفق" بالنجاح / Reuters
21 فبراير 2022

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنّ اتفاقات مينسك التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في شرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو، ليس لها "أيّ أفق" بالنجاح، متّهماً الحكومة الأوكرانية بإفشالها.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي: "لقد أدركنا أنّ الاتفاقات ليس لها أيّ أفق مطلقاً".

وتأتي هذه التصريحات بعد عرض قدّمه المسؤول المكلّف مفاوضات السلام في أوكرانيا دميتري كوزاك أشار خلاله إلى أنّ "المفاوضات متوقفة منذ العام 2019". وأكّد كوزاك أنّ السلطات الأوكرانية لن تنفذ أبداً الاتفاقات.

الاعتراف بالانفصاليين

في سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي أنّه سيقرّر اليوم ما إذا كانت بلاده ستعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، في قرار يمكن أن يضع حدّاً للمسار الدبلوماسي الرامي لحلّ النزاع.

وقال بوتين لأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي: "سمعتُ أراءكم، سيُتّخذ القرار اليوم".

تغير الموقف الأمريكي

وأوضح بوتين في سياق آخر، أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بحدوث تغيير في موقف واشنطن إزاء المطالب الأمنية الروسية لكنه لا يعرف ما هو التغيير.

وأضاف بوتين أن ماكرون أبلغه أيضاً بأن القيادة الأوكرانية مستعدة لتنفيذ عملية مينسك للسلام وبأنها تعمل على أفكار جديدة لإجراء انتخابات في منطقتين انفصاليتين.

وكان بوتين يعلق في تصريحاته التي نقلها التلفزيون على تقييم من مبعوثه الخاص لأوكرانيا، دميتري كوزاك، الذي قال إنه يعتقد أن كييف لن تنفذ اتفاقيات السلام أبداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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