سياسة
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"الأجندة الإيجابية".. اجتماع ثالث بين تركيا واليونان حول القضايا الاقتصادية
استضافت العاصمة اليونانية أثينا، الاثنين، اجتماع العمل الثالث في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" حول القضايا الاقتصادية والتجارية بين تركيا واليونان.
"الأجندة الإيجابية".. اجتماع ثالث بين تركيا واليونان حول القضايا الاقتصادية
تركيا واليونان تعقدان اجتماع "الأجندة الإيجابية" حول القضايا الاقتصادية والتجارية / AA
21 فبراير 2022

استضافت العاصمة اليونانية أثينا الاثنين، اجتماع العمل الثالث في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" حول القضايا الاقتصادية والتجارية بين تركيا واليونان.

جاء ذلك حسبما أفادت به وزارة الخارجية التركية عبر حسابها في تويتر.

وقالت الوزارة :"عقد نائب الوزير السفير سادات أونال، مع نائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغويانيس اجتماع العمل الثالث في إطار حوار الأجندة الإيجابية حول القضايا الاقتصادية والتجارية".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفقا في نيسان/أبريل 2021 على تطوير أجندة إيجابية في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.

واستضافت مدينة كافالا اليونانية الاجتماع الأول يومي 28 و29 مايو/أيار، وأنطاليا التركية الاجتماع الثاني في 16 يونيو/حزيران من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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