نقلت وسائل إعلام رسمية الأحد عن التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن، إن 16 مدنياً أًصيبوا إثر تدمير طائرة مُسيرة أٌطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان بجنوب المملكة.

وأشارت إلى أن 3 مصابين وُصفت حالتهم بالحرجة.

وكان التحالف قال في وقت سابق إن "المُسيرة انطلقت من مطار صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران".

وتدخل التحالف في اليمن في 2015 إثر إطاحة الحوثيين بالحكومة المعترف بها دولياً. وتقول الحركة إنها تحارب نظاماً فاسداً وتدخلاً أجنبياً.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف بقيادة السعودية منذ مارس/آذار 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.