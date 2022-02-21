اندلع الاثنين حريق في مخيم للاجئين السوريين في البقاع، شرقي لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من سكانه بحالات اختناق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أن حريقاً التهم عدداً من خيم مخيم للاجئين السوريين في بلدة قب إلياس، شرقي لبنان.

وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني من إخماد الحريق، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق أدى لإصابة عدد من سكان المخيم بحالات اختناق (دون ذكر عددهم)، وجرى إسعافهم.

ولم يكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.​​​​​​​