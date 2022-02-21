سياسة
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حالات اختناق جراء حريق بمخيّم لاجئين سوريين في لبنان
أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق جراء حريق اندلع في مخيم للاجئين السوريين في بلدة قب إلياس، شرقي لبنان.
حالات اختناق جراء حريق بمخيّم لاجئين سوريين في لبنان
الحريق أدى إلى إصابة عدد من سكان المخيم بحالات اختناق / وكالة الأنباء اللبنانية
21 فبراير 2022

اندلع الاثنين حريق في مخيم للاجئين السوريين في البقاع، شرقي لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من سكانه بحالات اختناق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أن حريقاً التهم عدداً من خيم مخيم للاجئين السوريين في بلدة قب إلياس، شرقي لبنان.

وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني من إخماد الحريق، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق أدى لإصابة عدد من سكان المخيم بحالات اختناق (دون ذكر عددهم)، وجرى إسعافهم.

ولم يكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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