سياسة
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مدتها 10 سنوات.. تعرف أهم بنود المعاهدات بين روسيا ودونيتسك ولوغانسك
وقعت روسيا الاثنين مع كل من دونيتسك ولوغانسك معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة فور إعلان قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.
مدتها 10 سنوات.. تعرف أهم بنود المعاهدات بين روسيا ودونيتسك ولوغانسك
ووقع بوتين على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة مع رئيسي دونيتسك دينيس بوشيلين، ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك  / Reuters
21 فبراير 2022

وقعت روسيا الاثنين، مع كل من دونيتسك ولوغانسك معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة فور إعلان قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام روسية تنص أهم بنود المعاهدتين على ما يلي:

  • -الدفاع المشترك.

  • -إجراءات مشتركة لحراسة حدود دونيتسك ولوغانسك.

  • -حق طرفي كل معاهدة في استخدام البنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية على أراضي بعضهما البعض.

  • -الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن أجهزة السلطة في البلدين.

  • -اتخاذ روسيا للإجراءات لدعم القطاع المالي والمصرفي في دونيتسك ولوغانسك، انطلاقاً من أن الروبل الروسي يعتبر الوسيلة الأساسية للدفع والتعاملات المالية على أراضي الجمهوريتين.

  • عقد المعاهدتين لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدهما تلقائياً.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا يوم الاثنين 21 فبراير/شباط.

ووقع بوتين على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة مع رئيسي دونيتسك دينيس بوشيلين، ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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