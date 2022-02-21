أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها قرار روسيا الاعتراف رسميا بـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "لا يمكن قبول القرار الروسي الأخير إذ يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ويشكل انتهاكاً للسيادة والوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا".

وجددت الخارجية تمسكها بالحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا، داعية كافة الأطراف المعنية لضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي.

والاثنين، اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتي دونيتسك، ولوغانسك دولتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية التركية رعاياها لمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا، في ضوء التطورات الأخيرة، إثر إعلان روسيا الاعتراف رسمياً بمنطقتي دونيتسك، ولوغانسك دولتين مستقلتين.

وقالت الخارجية في بيان فجر الثلاثاء: "ننصح مواطنينا بشدة بمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا في إطار التطورات الأخيرة".

وطالبت أنقرة مواطنيها في أوكرانيا الاتصال بسفارتها العامة في كييف أو قنصلياتها في الحالات الطارئة.

ومساء الثنين، اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتي دونيتسك، ولوغانسك دولتين مستقلتين عن أوكرانيا.