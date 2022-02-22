أعربت دول عديدة أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا عن إدانتها الشديدة قرار روسيا الاعتراف رسمياً باستقلال جمهوريتَي "دونيتسك" و"لوغانسك" شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي إن بلاده ستبحث مع حلفائها تطبيق العقوبات الممكنة على روسيا رداً على قرارها الأخير.

وأضاف: "من الواضح أنه يجب علينا الضغط على روسيا قدر المستطاع، ومن الصعب التنبؤ بتطورات هذه الأزمة".

وأكد أن قرار روسيا يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبمثابة رفض لقرارات اتفاقيات مينسك.

من جانبها دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، روسيا للتراجع عن قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتَي "دونيتسك" و"لوغانسك".

وشددت في بيان على أن القرار الروسي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وبمثابة ضربة موجعة لكل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة بالطرق السلمية والسياسية.

بدوره أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن إدانته للقرار الروسي لكونه يتعارض مع اتفاقيات مينسك، واصفاً إياه بأنه عائق خطير لمساعي حل الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

وأكد أن الخطوات أحادية الجانب تعوق من ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً كل الأطراف للمفاوضات.

من جهته عبر وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، عن إدانته اعتراف روسيا باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأردف في تغريدة عبر تويتر بأن الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا انتهاك للقانون الدولي لوحدة أراضي البلاد ولاتفاقيات مينسك.

وأضاف أن بلاده تتابع مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الأوضاع من كثب، وأنها ستتحرك معهم بشكل وثيق.

كما أوضح رئيس الوزراء النمساوي كارل نيهامر في تغريدة عبر تويتر أن قرار بوتين يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات مينسك وضربة للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة بالطرق السلمية.

بدوره أكد رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر على تضامن بلاده مع أوكرانيا، مشدداً على إدانته القرار الروسي.

وأعرب عن رفضه القاطع لاعتراف روسيا باستقلال الانفصاليين شرقي أوكرانيا، في الوقت الذي تستمر فيه مساعي حل الأزمة بشكل سلمي.

من جانبه أشار رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى أن قرار روسيا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويعد عدواناً تجاه دولة ذات سيادة مثل أوكرانيا.

في السياق ذاته أوضح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني أن بلاده تدعم أي خطوة سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك فرض العقوبات.

ولفت إلى أن قرار روسيا يعد انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات مينسك، ووحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

من جهته انتقد الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي قرار روسيا الاعتراف باستقلال الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وأكد أن القرار الروسي بمثابة تكرار للسيناريو الذي أفضى إلى احتلال روسيا 20٪ من أراضي بلاده عام 2008.

بدورها شددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أن القرار الروسي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ومبادئها (المنظمة) ولاتفاقيات مينسك.

وأشارت في بيان إلى تعهد روسيا باحترام سيادة أراضي الدول الأخرى ووحدتها، أسوة بدول المنظمة، داعية موسكو للتراجع فوراً عن قرارها.

وأكدت أن هذا القرار من شأنه زيادة التصعيد في المنطقة، واقتطاع شعوب دونيتسك ولوغانسك عن بلدهم أوكرانيا.

والاثنين اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتَي "دونيتسك" و"لوغانسك" دولتين مستقلتين عن أوكرانيا.

"لن نسمح بحمام دم"

بدوره برر سفير روسيا في الأمم المتحدة خطوة بلاده بأن شرق أوكرانيا كان على شفا "مغامرة عسكرية أوكرانية" لا يمكن لروسيا أن تسمح بها، وتعهد بأن موسكو لن تسمح بحدوث "حمام دم جديد" في المنطقة.

ودعا السفير فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الغرب أيضاً إلى "التفكير ملياً" وعدم زيادة الوضع سوءاً في أوكرانيا.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا بعد اعترافه باستقلالهما، مما فاقم من حدة أزمة يخشى الغرب من تطورها إلى حرب كبرى.

"هراء"

من جانبها علقت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على ذلك بأن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بويتن بنشر "قوات لحفظ السلام" في شرق أوكرانيا هو عبارة عن "هراء"، مضيفة أن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا يأتي في إطار محاولتها اختلاق ذريعة لغزو جارتها.

وأضافت جرينفيلد خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا أن عواقب أفعال روسيا ستكون وخيمة في أنحاء أوكرانيا وأوروبا والعالم، وأن الخسائر الإنسانية ستزداد كثيراً إذا غزت أوكرانيا.