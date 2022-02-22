سياسة
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التحالف يعلن تدمير أهداف عسكرية للحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية
أعلن التحالف بقيادة السعودية تدمير أهداف عسكرية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
التحالف يعلن تدمير أهداف عسكرية للحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية
التحالف: لحماية المدنيين من العمليات العدائية سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة / AFP
22 فبراير 2022

أعلن التحالف بقيادة السعودية فجر الثلاثاء تدميره أهدافاً عسكرية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "دمّر أهدافاً عسكرية في محافظة البيضاء وسط اليمن".

‏‎وأضاف: "لحماية المدنيين من العمليات العدائية سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة"، من دون تفاصيل أخرى.

ومساء الاثنين أعلن التحالف في بيان إصابة 16 مدنياً، منهم 3 في حالة حرجة، بشظايا طائرة مسيرة أُطلقت من مطار صنعاء الدولي نحو مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.

فيما لم تعقب جماعة الحوثي على الفور على بيان التحالف العربي.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية منذ مارس/آذار 2015 القوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء من سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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