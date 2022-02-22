سياسة
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ضمن اتفاقية أمنية.. البحرين تؤكد وجود الموساد على أراضيها
اعترف وكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بوجود جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في البحرين، ضمن إطار التعاون الأمني والاستخباراتي المتفق عليه بين البلدين.
ضمن اتفاقية أمنية.. البحرين تؤكد وجود الموساد على أراضيها
الأسبوع الماضي زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البحرين والتقى الملك وولي العهد ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين / AA
22 فبراير 2022

اعترف وكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بوجود جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في البحرين، ضمن إطار التعاون الأمني والاستخباراتي المتفق عليه بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للدبلوماسي البحريني خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال عبد الله بن أحمد إن تعاوناً استخباراتياً بين الجانبين، لافتاً إلى أن "الموساد في البحرين وهو موجود بالمنطقة، وإذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يوفر المزيد من الأمن والاستقرار، فيجب أن يحدث وسوف يستمر".

والأسبوع الماضي زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البحرين والتقى الملك وولي العهد ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين.

وقبل ذلك وقع الجانبان مذكرة تفاهم بينهما، قال عنها غانتس إنها تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات والتدريب وإنها تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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