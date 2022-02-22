وقعّت تركيا والسنغال مساء الاثنين 5 اتفاقيات في مجالات عدة بحضور زعيمَي البلدين رجب طيب أردوغان وماكي سال، فيما أشاد الرئيس السنغالي بأداء الشركات التركية في بلاده.

ودعا الرئيس السنغالي ماكي سال إلى المزيد من الاستثمارات التركية في بلاده.

وخاطب سال نظيره التركي قائلاً: "إنه صديقي وأخي وصديق الأفارقة أيضاً، وإنني ممتن من زيارتكم للسنغال".

وأوضح أن علاقات البلدين اكتسبت زخماً، مشيراً إلى أن اجتماعه مع الرئيس أردوغان تُوّج بتوقيع 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وأردف: "نحن ممتنون من حسن علاقاتنا السياسية والتجارية مع تركيا، وتعاوننا مع أنقرة يشمل قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والمواصلات والبيئة والصناعة والدفاع".

وجرى توقيع الاتفاقيات في مراسم أقيمت عقب لقاء ثنائي عقده الرئيسان أردوغان وسال في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار.

وفي هذا الإطار وقع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيرته السنغالية عائشة تال صال مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البروتوكولات بين وزارتيهما.

كما وقع جاوش أوغلو مع وزير الثقافة والاتصال السنغالي عبد الله ديوب بروتوكول تعاون في مجالَي الإعلام والاتصال بين حكومتَي البلدين.

بدوره وقع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ونظيره السنغالي أنتوني فيليكس ديوم اتفاقية تعاون في مجال الأمن بين حكومتَي أنقرة وداكار.

وفي الملاحة البحرية وقع وزيرا النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو والثروة السمكية والاقتصاد البحري السنغالي عليون إندوي اتفاقية تعاون بين الحكومتين.

كما وقَّع وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو ونظيرته السنغالية نيني فاتوماتا تال مذكرة تعاون بين وزارتيهما.

ووصل الرئيس أردوغان العاصمة السنغالية داكار قادماً من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار جولة إفريقية بدأها الأحد، وتشمل أيضاً غينيا بيساو.