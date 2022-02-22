سياسة
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رغم القرارات الأخيرة.. موسكو: نؤيد المسار الدبلوماسي ومستعدون للتفاوض
قالت روسيا الثلاثاء إنها مستعدة لآلية مفاوضات وتؤيد مسار الحل الدبلوماسي بالأزمة الأوكرانية، وذلك عقب إدانة دولية واسعة لقرار موسكو الاعتراف باستقلال "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني ودخول القوات الروسية إليهما.
رغم القرارات الأخيرة.. موسكو: نؤيد المسار الدبلوماسي ومستعدون للتفاوض
بوتين مساء أعلن اعتراف موسكو باستقلال "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا / AA
22 فبراير 2022

أكدت روسيا الثلاثاء أنها لا تزال "مستعدة" لعقد مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف الخميس، بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين مواليتين لها في شرق أوكرانيا.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقات نُشرت على منصة يوتيوب: "حتى في اللحظات الأكثر صعوبةً... نقول: نحن مستعدّون لآلية مفاوضات، لذلك موقفنا بقي نفسه (...) لا نزال نؤيد سلوك المسار الدبلوماسي".

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعلن الاثنين أن بلاده "منفتحة على الدبلوماسية"، لكنه شدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصفعه.

وقال خلال اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي: "نبقى منفتحين على الدبلوماسية ومن أجل التوصل إلى حل دبلوماسي".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين باستقلال "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحدياً الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقبل وقت قصير من إعلان بوتين قراره الذي ندّدت به كييف والغرب أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي بلينكن الخميس في جنيف لمحاولة نزع فتيل الأزمة بين روسيا والدول الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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