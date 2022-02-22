سياسة
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أسهم أوروبا تهبط إلى أدنى مستوياتها بـ7 أشهر بسبب أوكرانيا
تراجعت الأسهم في الأسواق الأوروبية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، لدى افتتاح جلسات التداول الثلاثاء على وقع تصاعد الأزمة الروسية-الأوكرانية التي دفعت الدول الغربية إلى الإعلان عن نيتها فرض عقوبات على موسكو.
أسهم أوروبا تهبط إلى أدنى مستوياتها بـ7 أشهر بسبب أوكرانيا
أدى التوتر في أوكرانيا إلى زعزعة الأسواق العالمية وتقلبات شديدة في أسعار الطاقة بالأيام الأخيرة / AP
22 فبراير 2022

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل المؤشر نحو 10% عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير/كانون الثاني.

وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثراً من غيره من المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2.2%.

ونزل مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقا 2.1% في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2%.

ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبياً مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7%، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم.

وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7% و3.1% على الترتيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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