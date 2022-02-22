هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل المؤشر نحو 10% عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير/كانون الثاني.

وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثراً من غيره من المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2.2%.

ونزل مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقا 2.1% في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2%.

ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبياً مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7%، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم.

وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7% و3.1% على الترتيب.