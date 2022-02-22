قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

وقال جونسون: "سنفرض على الفور حزمة من العقوبات الاقتصادية".

وأوضح أن العقوبات "لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها، سنستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع".

وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه "أخطأ بشكل خطير" إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفاً أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق.

وفي وقت مبكر من اليوم ترأَّس جونسون اجتماعاً للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا.

وفي وقت سابق اليوم قال أحد كبار الوزراء البريطانيين إن الغزو الروسي لأوكرانيا "بدأ بالفعل".

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: "يمكن إدراك أن غزو أوكرانيا بدأ بالفعل، لقد قرر الرئيس الروسي مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مشدداً: "سنفرض عقوبات كما قلنا دائماً".

وهددت بريطانيا بقطع وصول الشركات الروسية إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، لمنعها جمع رؤوس أموال لها بلندن، وفضح ما يسميه جونسون "الدمية الروسية" لملكية الشركات والعقارات.

ولم تحدد بريطانيا بعد من سيخضع لتلك العقوبات، لكنها تعهدت بأنه لن يكون مكان لتختبئ فيه الأقلية الروسية الحاكمة، فيما قال جونسون إن العقوبات قد تستهدف البنوك الروسية.

وقال جاويد إن العقوبات ستعلن في بيان سيلقيه جونسون أمام البرلمان، مضيفاً: "أنا متأكد أننا سنستهدف بهذه العقوبات المسؤولين عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".

وأمس الاثنين أمر الرئيس الروسي بوتين بنشر قوات بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلالهما، مما يسرع من أزمة يخشى الغرب أن تسفر عن حرب كبرى.

ووفق وكالة رويترز شوهدت دبابات ومعدات عسكرية تتحرك بمدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون واعترف بها بوتين مدينة مستقلة عن أوكرانيا.