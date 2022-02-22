أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار روسيا بشأن الاعتراف باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا "غير مقبول".

ودعا أردوغان في تصريح أدلى به للصحفيين الثلاثاء على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال، الأطراف المعنية بالأزمة الروسية-الأوكرانية لالتزام الحكمة والقانون الدولي.

وأضاف: "حول الأزمة الأوكرانية-الروسية، باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نطبقه فعلياً".

وعلّق أردوغان على اقتراح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لعقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا.

وقال بهذا الخصوص: "إذا وافق أعضاء المجلس والدول الأخرى فسنشارك بهذا الاجتماع".

السعودية وإسرائيل

وفي سياق آخر أعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وقال أردوغان: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضاً، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدماً بخطوات ملموسة الفترة المقبلة".

ومن جهة أخرى أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ المرتقبة إلى تركيا.

وأضاف: "الخطوة التي سيجري اتخاذها في العلاقات التركية-الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقاً".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري حالياً جولة إفريقية بدأها الأحد بزيارة الكونغو الديمقراطية ثم السنغال، ويختتمها الثلاثاء بزيارة غينيا بيساو.