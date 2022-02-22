تزامناً مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات اعتراف بلاده بالجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، ليلة الاثنين، كانت أرتال من قواته تعبر الحدود الأوكرانية غرباً، متوغلة في عمق إقليم دونباس مسرح الحرب مع أوكرانيا منذ 2014. توغُّل قال الكرملين إنه يأتي في إطار اتفاقيات التعاون التي وقّعَتها موسكو مع الانفصاليين، فيما هدفه إجراء عمليات "حفظ السلام والسهر على وقف إطلاق النار في المنطقة" حسب الروس.

وليس التدخل العسكري وحده الشكل الذي تواجه به روسيا خصومها، بل في مكان آخَر حرب تدور رحاها، في الخفاء، تقودها الوكالات الاستخباراتية وعملاؤها السريون. تأخذ هذه الحرب أشكالاً عدة، إذ يمكنها أن تنفذ عمليات نوعية ناجحة بأدنى حدّ من الخسائر، وتمكّن موسكو من تقدم كبير على رقعة شطرنج نزاعها مع الغرب.

اغتيالات صامتة وتشويش إعلامي

حسب مصادر مخابراتية غربية فإن الشعبة الاستخبارية الروسية أنشأت شبكات من العملاء داخل أوكرانيا، وتستعدّ لتفعيلها في حال نشوب صراع. وسيكون الهدف منها هو الحدّ من نسبة المقاومة وضمان السيطرة. و من ضمن القدرات العملية لهذه الشبكة تنفيذ اغتيالات سياسية. واتُّهمت روسيا باستخدامها باستمرار، كما شهد العالم على ذلك سنة 2020 في ما عُرف وقتها بقضية تسميم ألكسيس نافالني.

يمكن أن تكون هذه العمليات أداة في الصراع الروسي الغربي، هذا ما حذَّرت منه واشنطن، إذ قالت إن للمخابرات الروسية قائمة من الشخصيات الأوكرانية تنوي تحييدها. وجاء هذا الحديث عن قائمة الأهداف التي تتوعدها روسيا بالاعتقال أو حتى القتل، في رسالة من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في المقابل نفت روسيا أي نية لاتخاذها هذ الخطوة، معتبرة أن الحديث عن "قائمة اغتيالات" هو "خيال مطلق". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه "لا وجود لمثل هذه القائمة، إنها مزورة".

فيما لا يقف نشاط الاستخبارات الروسية في أوكرانيا عند هذا النوع من العمليات، بل يتعداه إلى التشويش الإعلامي ونشر أخبار كاذبة وأفلام بروباغندا معادية لأوكرانيا، حسب تقارير غربية. هذا ما كشفته حادثة الفيديو الذي بثَّته القناة الرسمية الروسية في 19 فبراير/شباط الجاري، مدّعية أنه لمخرب أوكراني اشتبكت معه قوات انفصاليي الدونباس، تبين في النهاية أنه مقطع زائف يعود إلى تمرينات عسكرية لجنود فنلنديين.

وعلى مدار أيام التصعيد الحاصل في أكرانيا، أخرجت روسيا عديداً من القصص المتضاربة، الأمر الذي وصفته الخارجية الأوكرانية على لسان وزيرها دميترو كوليبا، بأن روسيا أصبحت "مصنع إنتاج الزيف". وحسب مختبر التحقق الرقمي التابع لمعهد المجلس الأطلسي "DFRLab" فإن الإعلام الروسي الموالي للكرملين نشر على الأقلّ عشر روايات زائفة عن الأحداث الجارية في دونباس.

وأشار "DFRLab" إلى أن روسيا تستخدم هذه البروباغندا ذريعة للتوطئة لتدخُّل محتمَل في أوكرانيا، مذكّراً بأنها استخدمت نفس هجمات "الأخبار الكذبة" ذريعة لغزوها في عام 2014 ، عندما أرسلت القوات الخاصة الروسية جنوداً بلا علامات للاستيلاء على المباني الحكومية، مما أدى إلى ضمّ شبه جزيرة القرم واحتلال شرق أوكرانيا.

قدرات روسيا السيبرانية

وتمتلك روسيا كذلك قدرات كبيرة على قيادة حرب سيبرانية ضد أوكرانيا وحلفائها الغربيين، يمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، منها عمليات الاختراق بقصد التجسس وسرقة معطيات حساسة من العدو، واستهداف وتدمير بنيته التحتية بهجمات فيروسية أو مادية، أو حتى تنفيذ حملات دعائية زائفة أو هجمات اقتصادية سيبرانية على العدو بهدف خلق حالة اضطراب في عمقه الاجتماعي والتشويش على جنوده في الجبهة.

كل هذه الأنواع أثبت التاريخ الحديث لروسيا براعتها فيها، وقدراتها على تنفيذها وتحقيق أهدافها كاملة، حسب ما أوردته تقارير استخباراتية أمريكية سابقة، إذ حذّر تقريرأخير لشعبة الأمن الداخلي الأمريكية من أن "لدى روسيا القدرة على تنفيذ مجموعة هجمات سيبرانية، قد تهدف إلى شلّ شبكة الإنترنت أو تعطيل البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء".

قدرات استخدمتها موسكو أكثر من مرة، ففي سنة 2015 نفّذَت هجمات سيبرانية على شبكة توريد الكهرباء الأوكرانيةأدّت إلى تعطيلها تماماً. وقبلها بسنة، ومع احتلالها القرم، كان أول إجراء تكتيكي هو قطع كابل الإنترنت الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الأوكراني والعالم الخارجي، كما نفّذَت في 2016 اختراقات إلكترونية استهدفت التشويش على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحذّر تقريرلمعهد أتلانتيك للأبحاث الاستراتيجية من أنه "إذا ما اشتدّت المواجهة في أوكرانيا فقد يلجأ الروس إلى استهداف البنيات التحتية للإنترنت في البلاد بما قد يؤثّر في المجال الرقمي الدولي". أما السيناريو الأكثر ضرراً فهو "استهداف للجيش الروسي أياً من عشرات الكابلات البحرية التي تربط أوروبا بالإنترنت العالمي"، هذه الكابلات التي تمرّ عبر البحار التي تتمركز حولها القوات البحرية الروسية.