سياسة
5 دقيقة قراءة
"قائمة اغتيال" و"أفلام دعائية".. كيف تستخدم روسيا سلاح المخابرات ضد الغرب؟
إضافة إلى تحركاتها العسكرية ضد الغرب، للحرب جبهة أخرى تحشد فيها روسيا كل قدراتها، هي الحرب المخابراتية والحرب السيبرانية، التي تتخذ عدة أشكال وتنفّذ عدة عمليات نوعية، من شأنها أن توجع العدوّ وتحقّق مكاسب بالحد الأدنى من الخسائر.
"قائمة اغتيال" و"أفلام دعائية".. كيف تستخدم روسيا سلاح المخابرات ضد الغرب؟
إضافة إلى التحركات العسكرية، تمتلك روسيا قدرات على شنّ حرب استخباراتية وسيبرانية واسعة ضد الغرب / Reuters
22 فبراير 2022

تزامناً مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات اعتراف بلاده بالجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، ليلة الاثنين، كانت أرتال من قواته تعبر الحدود الأوكرانية غرباً، متوغلة في عمق إقليم دونباس مسرح الحرب مع أوكرانيا منذ 2014. توغُّل قال الكرملين إنه يأتي في إطار اتفاقيات التعاون التي وقّعَتها موسكو مع الانفصاليين، فيما هدفه إجراء عمليات "حفظ السلام والسهر على وقف إطلاق النار في المنطقة" حسب الروس.

وليس التدخل العسكري وحده الشكل الذي تواجه به روسيا خصومها، بل في مكان آخَر حرب تدور رحاها، في الخفاء، تقودها الوكالات الاستخباراتية وعملاؤها السريون. تأخذ هذه الحرب أشكالاً عدة، إذ يمكنها أن تنفذ عمليات نوعية ناجحة بأدنى حدّ من الخسائر، وتمكّن موسكو من تقدم كبير على رقعة شطرنج نزاعها مع الغرب.

اغتيالات صامتة وتشويش إعلامي

حسب مصادر مخابراتية غربية فإن الشعبة الاستخبارية الروسية أنشأت شبكات من العملاء داخل أوكرانيا، وتستعدّ لتفعيلها في حال نشوب صراع. وسيكون الهدف منها هو الحدّ من نسبة المقاومة وضمان السيطرة. و من ضمن القدرات العملية لهذه الشبكة تنفيذ اغتيالات سياسية. واتُّهمت روسيا باستخدامها باستمرار، كما شهد العالم على ذلك سنة 2020 في ما عُرف وقتها بقضية تسميم ألكسيس نافالني.

يمكن أن تكون هذه العمليات أداة في الصراع الروسي الغربي، هذا ما حذَّرت منه واشنطن، إذ قالت إن للمخابرات الروسية قائمة من الشخصيات الأوكرانية تنوي تحييدها. وجاء هذا الحديث عن قائمة الأهداف التي تتوعدها روسيا بالاعتقال أو حتى القتل، في رسالة من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في المقابل نفت روسيا أي نية لاتخاذها هذ الخطوة، معتبرة أن الحديث عن "قائمة اغتيالات" هو "خيال مطلق". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه "لا وجود لمثل هذه القائمة، إنها مزورة".

فيما لا يقف نشاط الاستخبارات الروسية في أوكرانيا عند هذا النوع من العمليات، بل يتعداه إلى التشويش الإعلامي ونشر أخبار كاذبة وأفلام بروباغندا معادية لأوكرانيا، حسب تقارير غربية. هذا ما كشفته حادثة الفيديو الذي بثَّته القناة الرسمية الروسية في 19 فبراير/شباط الجاري، مدّعية أنه لمخرب أوكراني اشتبكت معه قوات انفصاليي الدونباس، تبين في النهاية أنه مقطع زائف يعود إلى تمرينات عسكرية لجنود فنلنديين.

وعلى مدار أيام التصعيد الحاصل في أكرانيا، أخرجت روسيا عديداً من القصص المتضاربة، الأمر الذي وصفته الخارجية الأوكرانية على لسان وزيرها دميترو كوليبا، بأن روسيا أصبحت "مصنع إنتاج الزيف". وحسب مختبر التحقق الرقمي التابع لمعهد المجلس الأطلسي "DFRLab" فإن الإعلام الروسي الموالي للكرملين نشر على الأقلّ عشر روايات زائفة عن الأحداث الجارية في دونباس.

وأشار "DFRLab" إلى أن روسيا تستخدم هذه البروباغندا ذريعة للتوطئة لتدخُّل محتمَل في أوكرانيا، مذكّراً بأنها استخدمت نفس هجمات "الأخبار الكذبة" ذريعة لغزوها في عام 2014 ، عندما أرسلت القوات الخاصة الروسية جنوداً بلا علامات للاستيلاء على المباني الحكومية، مما أدى إلى ضمّ شبه جزيرة القرم واحتلال شرق أوكرانيا.

قدرات روسيا السيبرانية

وتمتلك روسيا كذلك قدرات كبيرة على قيادة حرب سيبرانية ضد أوكرانيا وحلفائها الغربيين، يمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، منها عمليات الاختراق بقصد التجسس وسرقة معطيات حساسة من العدو، واستهداف وتدمير بنيته التحتية بهجمات فيروسية أو مادية، أو حتى تنفيذ حملات دعائية زائفة أو هجمات اقتصادية سيبرانية على العدو بهدف خلق حالة اضطراب في عمقه الاجتماعي والتشويش على جنوده في الجبهة.

كل هذه الأنواع أثبت التاريخ الحديث لروسيا براعتها فيها، وقدراتها على تنفيذها وتحقيق أهدافها كاملة، حسب ما أوردته تقارير استخباراتية أمريكية سابقة، إذ حذّر تقريرأخير لشعبة الأمن الداخلي الأمريكية من أن "لدى روسيا القدرة على تنفيذ مجموعة هجمات سيبرانية، قد تهدف إلى شلّ شبكة الإنترنت أو تعطيل البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء".

قدرات استخدمتها موسكو أكثر من مرة، ففي سنة 2015 نفّذَت هجمات سيبرانية على شبكة توريد الكهرباء الأوكرانيةأدّت إلى تعطيلها تماماً. وقبلها بسنة، ومع احتلالها القرم، كان أول إجراء تكتيكي هو قطع كابل الإنترنت الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الأوكراني والعالم الخارجي، كما نفّذَت في 2016 اختراقات إلكترونية استهدفت التشويش على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحذّر تقريرلمعهد أتلانتيك للأبحاث الاستراتيجية من أنه "إذا ما اشتدّت المواجهة في أوكرانيا فقد يلجأ الروس إلى استهداف البنيات التحتية للإنترنت في البلاد بما قد يؤثّر في المجال الرقمي الدولي". أما السيناريو الأكثر ضرراً فهو "استهداف للجيش الروسي أياً من عشرات الكابلات البحرية التي تربط أوروبا بالإنترنت العالمي"، هذه الكابلات التي تمرّ عبر البحار التي تتمركز حولها القوات البحرية الروسية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us