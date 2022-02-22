سياسة
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استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو.. وزيلينسكي: لا نريد الحرب
أعلنت كييف استدعاءها القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو فاسيل بوكوتيلو للتشاور، فيما أكّد الرئيس الأوكراني أنه "لا يرغب في الحرب مع روسيا".
استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو.. وزيلينسكي: لا نريد الحرب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لا نريد حرباً مع روسيا / AA
22 فبراير 2022

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه "لا يرغب في الحرب مع روسيا"، مشيراً إلى أن كييف تدرس حالياً "احتمالية قطع العلاقات مع موسكو".

جاء ذلك خلال خطاب مصوَّر توجه به إلى الشعب الأوكراني والمجتمع الدولي صباح الثلاثاء، لطمأنة الشعب والتشديد علي أن بلاده ستتعامل مع الأزمة "بهدوء وحذر".

وقال تعقيباً علي الإجراءات والتحركات الروسية الأخيرة: "نحن على أرضنا، ولا نخاف أي شيء ولا أي شخص، ولا ندين بأي شيء لأحد، ولن نتنازل عن أي شيء".

وأوضح أن اعتراف موسكو باستقلال منطقتين تابعتين لأوكرانيا يُعَدّ "انتهاكاً لوحدة أوكرانيا الوطنية وسيادتها".

وأضاف زيلينسكي أن الحدود الدولية لأوكرانيا "ستبقى علي ما هي عليه" على الرغم من "تصريحات وتهديدات" روسيا.

وأشار إلى أن كييف تعتمد على "خطوات واضحة وفعالة" من مؤيديها الدوليين، مضيفاً: "مستعدون للرد في حال قررت روسيا اتخاذ خطوات عدائية ضد أوكرانيا".

في السياق نفسه حذر الرئيس الأوكراني من أن الدول المجاورة لبلاده "ستتضرّر في حالة التصعيد الروسي الشامل".

وكرر تأكيده أن أوكرانيا تريد "السلام" رغم أنها كانت مستعدة لعمل عدواني روسي "لفترة طويلة".

من جهتها شدّدت الخارجية الروسية على أن موسكو "لا تريد قطع العلاقات مع أوكرانيا".

وحذرت الرئاسة الروسية "الكرملين" من زيادة تدهور الوضع "إذا قطعت كييف العلاقات الدبلوماسية".

وأعلنت كييف استدعاءها القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو فاسيل بوكوتيلو للتشاور، على وقع اعتراف روسيا بما يسمى جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان الثلاثاء، بأنها استدعت بوكوتيلو للتشاور بسبب قرار روسيا غير القانوني.

ومساء الاثنين اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتَي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضدّ أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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