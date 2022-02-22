سياسة
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تجميد إجلاء عائلة سالم من منزلها في الشيخ جراح بالقدس
قررت محكمة إسرائيلية تجميد أمر إجلاء عائلة سالم الفلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
تجميد إجلاء عائلة سالم من منزلها في الشيخ جراح بالقدس
محكمة إسرائيلية تجمد أمر إخلاء عائلة سال" الفلسطينية من منزلها، في حي الشيخ جراح / AA
22 فبراير 2022

جمّدت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، أمر إخلاء عائلة سالم الفلسطينية من منزلها، في حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال المحامي ماجد غنايم، الذي يدافع عن العائلة، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول: "تمكنّا من استصدار قرار من محكمة الاستئناف بتجميد إجلاء (مالكة المنزل) الحاجة فاطمة سالم من منزلها، في حي الشيخ جراح".

وأضاف: "لقد قبلت محكمة الاستئناف الطلب الذي قدمناه بتجميد قرار الإخلاء ضد الحاجة فاطمة (سالم)، مقابل وضع مبلغ إيداع بقيمة 25 ألف شيكل (نحو 7700 دولار أمريكي)".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الشهر الماضي عن قرارها إجلاء العائلة من منزلها في شهر مارس/آذار المقبل.

ولم تحدد محكمة الاستئناف الإسرائيلية، موعد انعقادها مجدداً للنظر في القضية.

وتواجه عائلة سالم منذ سنوات طويلة، خطر الإجلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، الذي تقيم فيه منذ عام 1948.

ومؤخراً، نصب العضو المتطرف في البرلمان الإسرائيلي إيتمار بن غفير خيمة على أرض عائلة سالم، واعتبرها مكتباً له، وهو ما تسبب باندلاع توتر شديد في المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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