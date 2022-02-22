أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء تعرض لاعبه الدولي يوسف بلايلي، لهتافات عنصرية في أحد الملاعب الفرنسية، واصفا هذا التصرف بـ"الهمجي".

وقال الاتحاد، في بيان، إنه "يقدم دعمه الثابت للاعب الدولي يوسف بلايلي بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال المباراة التي جمعت ناديه بريست بفريق ريمس على ملعب الأخير ضمن بطولة الدرجة الأولى الفرنسية".

وتابع أنه "يدين هذا التصرف الهمجي المتخلف الصادر من قبل الجماهير، والذي يتعارض مع اللعب النظيف".

والأحد نقلت وسائل إعلام فرنسية أن بلايلي تعرض لهتافات عنصرية خلال لقاء فريقه بريست على ملعب ريمس، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وأضاع بلايلي ركلة جزاء في الدقيقة 53، لتبدأ بعدها هتافات ضده من جماهير الفريق المضيف (ريمس)، منها: "هنا فرنسا.. ارجع إلى بلادك".

وأعلن نادي بريست في بيان أنه فتح تحقيقاً إثر أخبار عن تعرض لاعبه بلايلي لهتافات وشتائم عنصرية.

وانتقل بلايلي إلى بريست في الشتاء الحالي، ولعب معه ثلاث مباريات، صنع خلالها هدفاً واحداً ولم يسجل حتى الآن.