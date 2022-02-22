سياسة
1 دقيقة قراءة
بينها منع الزيارة.. عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين بسجن عوفر
فرضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر.
بينها منع الزيارة.. عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين بسجن عوفر
العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين تتمثل في فرض غرامات مالية عليهم وحرمانهم من الزيارات. / AA
22 فبراير 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الثلاثاء إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن العقوبات تتمثل في فرض غرامات مالية عليهم وحرمانهم من الزيارات.

وأشار إلى أن العقوبات الجماعية تأتي في إطار الهجمة المتواصلة على الأسرى، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن الاستمرار في معركتهم المستمر ة لصد مخططات إدارة السجون الإسرائيلية التي تهدف إلى سلبهم منجزاتهم، وفرض واقع جديد على حياتهم الاعتقالية.

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقاً.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us