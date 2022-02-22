قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الثلاثاء إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن العقوبات تتمثل في فرض غرامات مالية عليهم وحرمانهم من الزيارات.

وأشار إلى أن العقوبات الجماعية تأتي في إطار الهجمة المتواصلة على الأسرى، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن الاستمرار في معركتهم المستمر ة لصد مخططات إدارة السجون الإسرائيلية التي تهدف إلى سلبهم منجزاتهم، وفرض واقع جديد على حياتهم الاعتقالية.

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقاً.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.