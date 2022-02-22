سياسة
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"ستؤلم بشدة".. الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات ضد روسيا
قال وزير الخارجية الفرنسي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، وافقت بالإجماع على مجموعة أولية من العقوبات التي تستهدف بعض المسؤولين الروس، فيما صرح منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن "حزمة العقوبات من شأنها أن تؤلم روسيا".
"ستؤلم بشدة".. الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات ضد روسيا
إعلان حزمة العقوبات جاء في مؤتمر صحفي جمع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان / Reuters
22 فبراير 2022

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على معاقبة 27 فرداً وكياناً روسياً بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع الثلاثاء، على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات إليهما.

وقال لودريان للصحفيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين: "اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف" (باستقلال المنطقتين)، متهِماً روسيا "بانتهاك القانون الدولي وخرق التزاماتها".

وسيتعرض جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، لعقوبات الاتحاد الأوروبي والتي تشمل عادة حظر السفر وتجميد الأصول.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي: "حزمة العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع ستؤلم روسيا، ستؤلمها بشدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم في باريس لاتخاذ قرار بشأن العقوبات التي ستفرض على روسيا.

ومساء الاثنين اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتيْن كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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