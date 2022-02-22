اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على معاقبة 27 فرداً وكياناً روسياً بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع الثلاثاء، على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات إليهما.

وقال لودريان للصحفيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين: "اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف" (باستقلال المنطقتين)، متهِماً روسيا "بانتهاك القانون الدولي وخرق التزاماتها".

وسيتعرض جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، لعقوبات الاتحاد الأوروبي والتي تشمل عادة حظر السفر وتجميد الأصول.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي: "حزمة العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع ستؤلم روسيا، ستؤلمها بشدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم في باريس لاتخاذ قرار بشأن العقوبات التي ستفرض على روسيا.

ومساء الاثنين اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتيْن كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".