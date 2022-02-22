سياسة
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ترمب: أعرف بوتين جيداً وما كان ليتصرف على هذا النحو في عهدي
قال ترمب منتقداً بايدن إنه "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا"، واعتبر أن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة.
ترمب: أعرف بوتين جيداً وما كان ليتصرف على هذا النحو في عهدي
تعرض التقارب بين ترمب وبوتين لانتقادات حادّة من المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة / Reuters
22 فبراير 2022

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الثلاثاء طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومؤكداً أن سيد الكرملين ما كان ليتصرف على هذا النحو "أبداً" في ظل إدارته.

وقال ترمب في بيان: "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا".

وأضاف: "أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظل إدارة ترمب ما يفعله حالياً، مستحيل!"، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الروسي أمراً بنشر قوات روسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا اعترف باستقلالهما.

وتعرض التقارب بين ترمب وبوتين لانتقادات حادّة من المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة.

واعتبر الملياردير الجمهوري أن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة، وقال: "إنها غير مهمة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية".

وأضاف: "لم يحصل بوتين على ما أراده دائماً فحسب، ولكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز".

وبعدما فرض البيت الأبيض عقوبات أولية طالت المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا تحديداً، وعد الثلاثاء بتعزيز رده على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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