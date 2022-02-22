سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي قتل طفلاً عمره 14 عاماً / AA
22 فبراير 2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء استشهاد طفل فلسطيني عمره 14 عاماً، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب إن "الطفل محمد شحادة استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم (جنوب)".

وفي وقت سابق، قال الناشط في بلدة الخضر، أحمد صلاح للأناضول، إن "الطفل محمد رزق شحادة صلاح أصيب بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب الجدار الفاصل في البلدة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال منعت طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى الطفل، واعتقلته".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام الطفل شحادة، معتبرة أن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل هي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي للفلسطينيين بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وشددت على أن هذه الجريمة تعبر "عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، كما دعت الجنائية الدولية للبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

بينما ادّعى الجيش الإسرائيلي في بيان وصل إلى الأناضول نسخة منه أن قواته رصدت "وصول ثلاثة فلسطينيين مشتبه بهم إلى منطقة تعرضت فيها في الآونة الأخيرة سيارات مدنية إسرائيلية لإلقاء زجاجات حارقة".

وأضاف: "أطلق الجنود النار نحو أحد المشتبه بهم أثناء إلقائه زجاجة حارقة وأصابوه".

وزعم الجيش في بيانه، أن جنوده قدموا الإسعافات الأولية للطفل الفلسطيني في المكان، قبل أن تعلن وفاته متأثراً بإصابته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us