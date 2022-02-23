قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن الثلاثاء، لمعاقبة روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، لا تهدف إلى تعطيل أسواق الطاقة العالمية.

وقال المسؤول الذي تحدث للصحفيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "العقوبات على روسيا لا تهدف إلى تعطيل تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية".

وذكر المسؤول أن من غير المتوقع أن يؤثر شيء مما يحدث على الأرض حالياً أو خلال الأيام القادمة في أوكرانيا، في تدفُّق النفط إلى الأسواق.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع الدول المنتجة للنفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع الدول المستهلكة للخام "بطريقة منسقة، وسيكونون مستعدين للاستجابة إذا دعت الضرورة في أي وقت في المستقبل".

واقتربت أسعار النفط من 100 دولار للبرميل بعدما أمرت موسكو بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وأجرى آموس هوشتاين المبعوث الخاصّ للرئيس جو بايدن بشأن أمن الطاقة العالمي، وبريت ماكجورك منسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مناقشات الأسبوع الماضي مع مسؤولين سعوديين حول الضغوط على أسواق الطاقة بسبب العدوان الروسي في أوكرانيا.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول الطاقة: "أردنا التأكد من التنسيق... لدينا مصلحة مشتركة في ضمان توازن واستقرار الأسواق ووجود إمدادات كافية".

بدورها أعلنت أستراليا فرض عقوبات على ثمانية مستشارين أمنيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزو روسيا "غير المبرَّر وغير المقبول" لأوكرانيا.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرارات للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بمعاقبة كيانات روسية في أعقاب قرار بوتين إرسال جنود إلى شرق أوكرانيا.

وسيواجه أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مجموعة عقوبات تشمل حظر السفر، كما ستتخذ أستراليا إجراءات تستهدف المصارف الروسية المرتبطة بالجيش.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "إنهم يتصرفون مثل رجال العصابات والمتنمرين"، متوقعاً حدوث غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا "في الأربع والعشرين ساعة المقبلة" على الأرجح.

وأستراليا عضو في تحالف "فايف آيز" (العيون الخمس) لتبادل المعلومات الاستخبارية، الذي يضمّ الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا.

وأضاف موريسون: "الأستراليون يقفون دائماً في وجه المتنمرين، وسوف نقف في وجه روسيا".

كما أعلن موريسون أنه سيسرّع البتّ في 430 طلب تأشيرة دخول من أوكرانيين إلى أستراليا.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضاً أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا وأفراد مرتبطين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اللتين يسيطر عليهما موالون لموسكو.

وتشمل عقوبات طوكيو حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين "بما يسمى الجمهوريتين"، إضافة إلى تجميد أصولهم ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين.

وقال كيشيدا للصحافيين: "نواصل مراقبة الوضع بقلق بالغ".

وأضاف أن اليابان "تُدين بشدة" تصرُّفات روسيا "التي تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتنتهك القانون الدولي"، مضيفاً أن من الممكن فرض مزيد من العقوبات "إذا تفاقم الوضع".