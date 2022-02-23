سياسة
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مقتل 4 أشخاص جراء تحطم مروحية في منشأة صواريخ أمريكية بهاواي
أعلنت البحرية الأمريكية مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم مروحية في إحدى المنشآت الصاروخية الأمريكية بهاواي.
مقتل 4 أشخاص جراء تحطم مروحية في منشأة صواريخ أمريكية بهاواي
منشأة الصواريخ الأمريكية "باسيفيك" تُعَدّ أكبر منشأة صاروخية متعددة الأبعاد للاختبار والتدريب في العالم، وفقاً للبحرية الأمريكية.
23 فبراير 2022

أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص في تحطُّم مروحية، على الجانب الشمالي لمنشأة الصواريخ الأمريكية "باسيفيك" في هاواي، بعد الساعة العاشرة صباحاً.

والمروحية كانت تحلّق دعماً لعملية تدريب، وفق بيان نشرته وكالة أسوشيتد برس.

والطائرة التي تحطمت من نوع "سيورسيكي S-61N"، وهي تابعة لشركة "كرومان" التي تقدّم خدمات دعم للمنشأة العسكرية الأمريكية.

من جانبه أوضح بريان بيتي مدير عمليات شركة كرومان، أن المروحية "تحطمت فيما كانت تُجري عمليات تدريب روتينية، بموجب عقد بينها وبين البحرية الأمريكية".

وما زال التحقيق جارياً لتحديد سبب الحادثة.

وتكثر حوادث تحطم المروحيات بالولايات المتحدة، فقبل ساعات فقط تحطمت مروحيتان تابعتان للحرس الوطني، بسبب عاصفة ثلجية على الأغلب، ولم يتعرض أي من أفراد طواقمهما لأذى.

ومنشأة الصواريخ الأمريكية "باسيفيك" تُعَدّ أكبر منشأة صاروخية متعددة الأبعاد للاختبار والتدريب في العالم، وفقاً للبحرية الأمريكية، إذ تملك أكثر من 42 ألف ميل مربَّع من المجال الجوي المتحكَّم فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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