سياسة
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جبهة متوترة.. أوكرانيا تعلن مقتل جندي وإصابة 6 في قصف للانفصاليين
أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي وإصابة ستة في قصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بمستوى مرتفع.
جبهة متوترة.. أوكرانيا تعلن مقتل جندي وإصابة 6 في قصف للانفصاليين
الجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي وإصابة ستة في قصف نفّذه انفصاليون موالون لروسيا  / Reuters
23 فبراير 2022

قال الجيش الأوكراني الأربعاء، إن جندياً قُتل وأصيب ستة في قصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بمستوى مرتفع.

وأضاف الجيش في صفحته على موقع فيسبوك أنه رصد 96 واقعة قصف من انفصاليين في الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 84 أمس. وأشار إلى أن قوات الانفصاليين استخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف المورتر ومنظومة غراد للصواريخ.

وتتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب عنف استفزازي، قائلة إنها تستخدمه ذريعة للاعتراف رسمياً باستقلال شرق أوكرانيا وتحريك قواتها إلى داخل المنطقة، الأمر الذي تسبب في أزمة يخشى الغرب أن تؤدِّي إلى اندلاع حرب شاملة.

ومساء الاثنين اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضدّ أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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