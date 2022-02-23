سياسة
3 دقيقة قراءة
كيف يمكن أن تتسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا في أزمة قمح عالمية؟
بينما تستحوذ قضية "أمن الطاقة" على اهتمام العالم عقب تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، تبرز قضية الاضطرابات المحتمَلة في تجارة القمح العالمية عاملاً آخر لا يقلّ أهمية.
كيف يمكن أن تتسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا في أزمة قمح عالمية؟
روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم وأوكرانيا الخامس / AP
23 فبراير 2022

في الوقت الذي تستحوذ قضية "أمن الطاقة" على اهتمام العالم عقب تصاعُد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، تبرز قضية الاضطرابات المحتمَلة في تجارة القمح العالمية عاملاً آخر لا يقلّ أهمية.

ومساء الاثنين الماضي اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالهما "بداية فعلية للحرب الروسية ضدّ أوكرانيا".

وبلغ إجماليّ حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25 بالمئة عام 2019، وفق وكالة الأناضول.

وكان لروسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم، حصة تقارب 18 بالمئة من صادرات القمح العالمية في 2019، فيما برزت مصر مستورداً رئيسياً للقمح الروسي بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.

روسيا التي زادت صادراتها من القمح 8.5 بالمئة عام 2021 مقارنة بسابقه، بقيمة 8.8 مليارات دولار، تخطّط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة بغرض تقليل اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.

بدورها، تبرز أوكرانيا التي كانت منتجاً مهمّاً للقمح لعدة قرون والمعروفة بـ"سلة الخبز" في أوروبا، باعتبارها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.

وبلغت قيمة صادرات أوكرانيا من القمح 3.1 مليار دولار في 2019، فيما استحوذت مصر على حصة الأسد منها بـ22.2 بالمئة، وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح.

بينما تعتمد أوكرانيا على الطرق البرية لتصدير كميات قليلة من القمح، فإنها تشحن القسم الأكبر من صادراتها من القمح إلى دول العالم عبر موانيها المطلة على البحر الأسود.

ووفق بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، فإن كييف تشحن 95 بالمئة من صادرات القمح عبر مواني البحر الأسود.

ويحذّر خبراء في السياسة والزراعة من أن الصراع المحتمَل بين روسيا وأوكرانيا قد يمتدّ إلى البحر الأسود، وأن الاضطرابات التي قد تعصف بتجارة القمح في المنطقة يمكن أن تتسبب في زيادة أسعاره العالمية بين 10 و20 بالمئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us