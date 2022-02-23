أظهرت بيانات من شركة أبتوبيا للأبحاث أن تطبيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب "تروث سوشيال" نُزّل 170 ألف مرة على متجر تطبيقات أبل منذ إطلاقه مساء الأحد الماضي.

وكان التطبيق الذي أنشأته الشركة التي يديرها الرئيس الأمريكي السابق هو الأكثر تنزيلاً في متجر تطبيقات أبل بعد وقت قصير من نشره.

وقالت أبتوبيا إن من المحتمل أن يكون ارتفاع سقف التوقعات والطلبات المسبقة لتنزيل التطبيق سبب هذا العدد الكبير من التنزيلات.

يشار إلى أن هذا المشروع سيعيد حضور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظر تويتر وفيسبوك ويوتيوب له في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

كذلك ستنضمّ مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، التي تقف وراء مشروع "تروث سوشيال"، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن آراءهم تُكبَت على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.