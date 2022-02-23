جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، التزام واشنطن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فيما أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصالح بلاده "غير قابلة للتفاوض".

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أن بايدن أطلع كوليبا على العقوبات التي ستطبقها الولايات المتحدة عقب قرار روسيا الاعتراف باستقلال "جمهوريتَي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين" المزعومتين.

وأكّد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل توفير الدعم الأمني والاقتصادي لأوكرانيا، حسب البيان.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض"، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن الأربعاء، "لا يزال بلدنا منفتحاً على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشكلات تعقيداً".

وأضاف: "لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة عندنا للتفاوض". ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية، منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وذكر بوتين تهديدات تتعرض لها روسيا، منها "التراخي في نظام ضبط الأسلحة"، و"النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي"، مشدّداً على أن مخاوف بلاده لا تزال "بلا أجوبة".

ووعد الرئيس الروسي كذلك بالاستمرار في تطوير قدرات الجيش والأسطول الروسيين و"التكنولوجيا الرقمية المتطورة" والذكاء الصناعي، فضلاً عن الأسلحة "فرط الصوتية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي عن أول حزمة من العقوبات ضد روسيا، واصفاً خطواتها تجاه أوكرانيا بأنها "بداية الغزو".

ومساء الاثنين اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".