سياسة
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الرئيس الجزائري من الكويت: لن نقبل المساس بأمن دول الخليج
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، وإن ما يمسّ هذه البلدان العربية يمسّ بلاده، وأضاف: "بالنسبة إلى الخليج، على الرغم من البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم".
الرئيس الجزائري من الكويت: لن نقبل المساس بأمن دول الخليج
الرئيس الجزائري من الكويت: لن نقبل المساس بأمن دول الخليج / AFP
23 فبراير 2022

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، وإن ما يمسّ هذه البلدان العربية يمسّ بلاده.

وكان تبون يتحدث في لقاء مع الجالية الجزائرية بالكويت مساء الثلاثاء، في أول أيام زيارته للبلد الخليجي قادماً من قطر التي مكث فيها 3 أيام، شارك خلالها في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف: "بالنسبة إلى الخليج، على الرغم من البعد الجغرافي فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم، وما يمسّهم يمسّنا، ومن يمسّ الكويت أو قطر أو السعودية فكأنما مسّ الجزائر، فلن نقبل بذلك أبداً".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أدانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، هجمات استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدةً "تضامنها وتعاطفها مع الإمارات ورفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد وبالمنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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