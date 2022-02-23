سياسة
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أوكرانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة روسيا والجيش يستدعي جنود الاحتياط
حذّرت وزارة الخارجية الأوكرانية المواطنين من زيارة روسيا، وحثت رعاياها الموجودين بالفعل هناك على المغادرة، فيما استدعى الجيش جنود الاحتياط.
أوكرانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة روسيا والجيش يستدعي جنود الاحتياط
الجيش الأوكراني يستدعي جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون / AFP
23 فبراير 2022

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية المواطنين الأربعاء من زيارة روسيا، وحثّت رعاياها الموجودين بالفعل هناك على المغادرة، فيما استدعى الجيش جنود الاحتياط.

وقال التحذير: "توصي وزارة الخارجية مواطني أوكرانيا بعدم السفر في أي رحلات إلى روسيا الاتحادية، وأولئك الموجودين في هذا البلد بالمغادرة على الفور".

ويعيش نحو ثلاثة ملايين أوكراني في روسيا، وفق التقديرات الأوكرانية.

وأمس الثلاثاء أعلنت روسيا إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، متهِمةً السلطات بعدم القيام بما هو ضروري لضمان سلامتهم.

في سياق متصل أصدر الجيش الأوكراني أمراً بتعبئة جنود الاحتياط، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية: "سيُستدعَى جنود الاحتياط الذين تتراوح سنهم بين 18 و60 عاماً، التعبئة ستبدأ اليوم، والحدّ الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

ولدى أوكرانيا أكثر من 200 ألف جندي احتياط بالإضافة إلى 250 ألفاً من القوات المسلحة النظامية، كما قد يترتب على رفض الالتحاق بلا سبب وجيه "عقوبات إدارية وجنائية" كما أوضحت القوات المسلحة.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استبعد أمس في خطاب متلفز "تعبئة عامة".

وتأتي هذه القرارات بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، مما سبب احتجاجاً دولياً واعتبره بعض الدول "إعلان بداية حرب بالفعل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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