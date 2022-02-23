انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حظر ألمانيا تصدير أسلحة إلى المملكة.

وأوضح الوزير أن هذا القرار "يرسل إشارة خاطئة للغاية"، لافتاً إلى أن السعودية تحتاج الأسلحة للدفاع عن نفسها وحماية حدودها.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن أقرب مثال للتهديدات التي تواجهها بلاده، هو هجمات الحوثيين من اليمن.

وحرب اليمن المستمرة منذ نحو 7 سنوات، وتشارك فيها السعودية بقيادة تحالف ضد الحوثيين المدعومين من إيران، كانت أحد أسباب قرار الحكومة الألمانية السابقة بوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتواصل الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار أولاف شولتس، حظر تصدير أسلحة للسعودية لتورطها في حرب اليمن، التي صنفت كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأضاف الوزير السعودي أن بلاده تفضل "الشراكة مع ألمانيا" في مجال الأسلحة، لكنه شدد في الوقت نفسه: "سنجد ما نحتاج إليه لحماية أنفسنا، سواء في ألمانيا أو في أي مكان آخر".