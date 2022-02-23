سياسة
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الجيش الإسرائيلي يهدم 8 منازل فلسطينية جنوبي الضفة ويشرد سكانها
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل فلسطينية، وشرّد العشرات من ساكنيها جنوبي الضفة الغربية، حسب ناشط محلي.
الجيش الإسرائيلي يهدم 8 منازل فلسطينية جنوبي الضفة ويشرد سكانها
هدم الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل فلسطينية وشرد عشرات العائلات / AA
23 فبراير 2022

هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 8 منازل فلسطينية، وشرّد العشرات من ساكنيها جنوبي الضفة الغربية، حسب ناشط محلي.

وقال فؤاد العمور، منسق لجنة "الحماية والصمود" جنوب الضفة، إن عملية هدم جرت في تجمعي "شِعب البُطم" و "لَصيفر" شرق بلدة يطّا.

وأضاف أن تجمع شِعب البُطم تعرّض "لانتهاك من قبل قوت الاحتلال التي هدمت أربعة منازل ومساكن مأهولة، بشكل كامل".

وأشار إلى أن المنازل المهدومة بمساحات تتر اوح بين 35 و40 متراً مربعاً، وبنيت من الحجارة والطوب ومسقوفة بالصفيح، وبهدمها يفتقد نحو 35 شخصاً، بينهم أطفال، مساكنهم.

وفي تجمع "لَصيفر" المعزول بالجدار الإسرائيلي، قال العمور إن قوات الاحتلال هدمت أربعة منازل، إضافة إلى بركس (منشأة من الصفيح) يستخدم لأغراض زراعية.

وأضاف أن آليات الهدم الإسرائيلية أنهت عملياتها في "شِعب البُطم" ثم توجهت إلى قرية "لَصيفر" المعزولة بالجدار الفاصل الإسرائيلي، وهدمت المنازل والبركس.

وأضاف أن مساحات المنازل المهدومة تتراوح بين 50 و60 متراً مربعاً، ويسكنها نحو 30 فرداً.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ووفق العمور، فإن سلطات الاحتلال تبرر عمليات الهدم، بعدم حصول أصحاب المنازل على تراخيص من طرفها حيث تقع في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح إسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 في 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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