سياسة
3 دقيقة قراءة
"بداية جديدة" للعراق إثر خروجه من الفصل السابع.. ما تفاصيل هذا الفصل؟
يتطلع العراق إلى "بداية جديدة" بعد الخروج من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، يستعيد معها "دوره وحضوره على المستوى الدولي"، حسب تعبير رئيس الوزراء العراقي.. فما تفاصيل هذا البند؟
"بداية جديدة" للعراق إثر خروجه من الفصل السابع.. ما تفاصيل هذا الفصل؟
يخضع العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه دفع تعويضات مالية بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت / Reuters
23 فبراير 2022

عد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بمثابة بداية جديدة لاستعادة دورها وحضورها على المستوى الدولي.

جاء ذلك في تغريدة للكاظمي، عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان خروج العراق من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وقال الكاظمي: "كلّل العراق جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق، والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاما".

وأشار إلى "بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة"، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتمردة على الحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في تغريدة، إن العراق يتطلع إلى بناء أفضل العلاقات الدولية بعد الخروج من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كامل التعويضات المالية للكويت عن حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي.

ما البند السابع؟

يخضع العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه دفع تعويضات مالية بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت.

ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكّل تهديداً للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضرّرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت جراء حرب الخليج الثانية، بمبلغ قدره 52.4 مليار دولار.

وفي أغسطس/آب 1990، غزا العراق إبان عهد الراحل صدام حسين، الكويت قبل أن يجري إخراج قواته منها بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 عقب إسقاط نظام صدام حسين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us