سياسة
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دون أي إشارة إلى روسيا.. إسرائيل تعلن دعمها وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا
أعلنت إسرائيل دعمها وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، دون أي إشارة إلى روسيا. وهذا أول تعقيب رسمي إسرائيلي، على مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.
دون أي إشارة إلى روسيا.. إسرائيل تعلن دعمها وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا
إسرائيل تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا دون أي إشارة إلى روسيا / وسائل إعلام عبرية
23 فبراير 2022

قالت إسرائيل، الأربعاء، إنها تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، دون أي إشارة إلى روسيا.

وهذا هو أول تعقيب رسمي إسرائيلي، على مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "تُشاطر إسرائيل المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا، والتصعيد الخطير في الوضع".

وأضافت: "تأمل إسرائيل في حل دبلوماسي يؤدي إلى الهدوء، وهي مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك".

وتابعت: "تدعم إسرائيل وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وأشارت إلى أنها "قلقة بشأن رفاهية آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في أوكرانيا، ورفاهية الجالية اليهودية الكبيرة المقيمة فيها".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إسرائيل مستعدة وراغبة في نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا على الفور، وفقاً لاحتياجاتها وهي على اتصال بالسلطات الأوكرانية بشأن هذا الأمر".

وأضافت: "تواصل إسرائيل الانخراط في حوار مع شركائها حول سُبل إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن الحكومة تتوخى الحذر في تصريحاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية، حتى لا يتسبب ذلك في خلق أزمة مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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