سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تهديدها بإلغاء صفقة F-35.. الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية من الصين
بعد أسابيع من تهديدها بإلغاء صفقة لشراء طائرات "إف-35" من الولايات المتحدة، أعلنت الإمارات الأربعاء عزمها شراء 12 طائرة عسكرية من طراز "إلـ15 فالكون" من الصين.
بعد تهديدها بإلغاء صفقة F-35.. الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية من الصين
الإمارات تنوي التعاقد مع شركة كاتيك الصينية لشراء 12 طائرة من طراز إلـ15
23 فبراير 2022

أعلنت الإمارات الأربعاء عزمها على شراء 12 طائرة عسكرية من طراز "إلـ15 فالكون" من الصين، بعد أسابيع من تهديدها بإلغاء صفقة لشراء طائرات "إف-35" من الولايات المتحدة، أقرب شريك عسكري لها.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنّها "تنوي التعاقد مع شركة كاتيك الصينية لشراء 12 طائرة من طراز إلـ15 مع خيار إضافة 36 طائرة من نفس الطراز في المستقبل"، من دون تحديد قيمة الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مجلس التوازن الاقتصادي" المسؤول عن صفقات القوات المسلحة طارق عبد الرحيم الحوسني، إنّ هذه الصفقة "تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام".

وتابع: "وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني وسيجري إبرام اتفاق نهائي قريباً".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الدولة الخليجية الغنية تعليق المباحثات مع الأمريكيين بشأن الاستحواذ على حوالي خمسين طائرة من طراز "إف-35"، وذلك احتجاجاً على شروط اعتبرتها أبوظبي شديدة الصرامة.

كما يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد بشأن تقارب الصين مع دول الخليج خصوصاً في مجال تقنية المعلومات، حيث تعدّ الدولة الآسيوية بالفعل أكبر شريك تجاري في هذه المنطقة الغنية بموارد الطاقة.

وتأتي الصفقة المرتقبة بعدما تبنّى المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران ثلاث هجمات استهدفت الإمارات في يناير/كانون الثاني، بينها هجوم في السابع عشر منه نفّذ بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ وأوقع ثلاثة قتلى في أبوظبي.

وبعد الهجمات، أعلنت الولايات المتحدة نشر بارجة ومقاتلات في أبوظبي لمساعدة الدولة الإماراتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us