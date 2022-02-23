سياسة
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أردوغان: لا نعترف بما يؤثر على وحدة أوكرانيا.. وبوتين: الغرب تجاهل مطالبنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي، أن بلاده لا تعترف بأية خطوة تؤثر على وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، فيما عبر بوتين عن خيبة أمله حيال ما وصفها بمحاولات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتجاهل المطالب الأمنية المشروعة لروسيا.
أردوغان: لا نعترف بما يؤثر على وحدة أوكرانيا.. وبوتين: الغرب تجاهل مطالبنا
أردوغان يؤكد لبوتين أن تركيا لا تعترف بأيّة خطوة تؤثر على وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها / AA
23 فبراير 2022

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، بأن أنقرة لا تعترف بالخطوات التي اتخذت مؤخراً ضد وحدة أراضي أوكرانيا، وذلك بعد أن اعترفت روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي أبلغ بوتين خلال اتصال هاتفي بأن الصراع العسكري في المنطقة لن يكون في فائدة أي من الأطراف، وجدد عرضه المساعدة في التوصل إلى حل.

وقال أردوغان أيضاً إنه يُثمّن تعاون بوتين الوثيق بشأن القضايا الإقليمية ويرغب في استمرار ذلك التعاون.

وأضاف المكتب الرئاسي: "الرئيس أردوغان، الذي جدد دعوته لحل المسألة من خلال الحوار، قال إنه من المهم أن تكون الأولوية للدبلوماسية وإن تركيا تواصل موقفها البنّاء في حلف شمال الأطلسي أيضاً".

بدورها، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن الكرملين قوله إن بوتين عبّر عن خيبة أمله لأردوغان حيال ما وصفها بمحاولات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتجاهل المطالب الأمنية المشروعة لروسيا.

وفي المكالمة الهاتفية، قال بوتين إنه اعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وهي الخطوة التي أدت إلى فرض عقوبات من الدول الغربية، بسبب ما زعم أنه رفض من جانب أوكرانيا لاتفاقيات مينسك للسلام.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله إن تركيا لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع أوكرانيا أو مع روسيا.

وأثار اعتراف بوتين ردود فعل قوية شملت عقوبات من الدول الغربية. وتحظى تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتملك حدوداً مع كل من أوكرانيا وروسيا بالبحر الأسود، بعلاقات جيدة مع كليهما وتعارض العقوبات من حيث المبدأ. وعرضت أنقرة التوسط في الأزمة وحذرت من مغبة الصراع العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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