سياسة
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الخارجية التركية تسلم أثينا مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطن تركي برصاص يوناني
إثر إصابة مواطن تركي برصاص خفر السواحل اليوناني، استدعت وزارة الخارجية التركية، مستشار سفارة أثينا لدى أنقرة، وسلّمته مذكرة احتجاج.
الخارجية التركية تسلم أثينا مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطن تركي برصاص يوناني
تركيا تسلم أثينا مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطن تركي برصاص يوناني / AA
23 فبراير 2022

استدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، مستشار سفارة أثينا لدى أنقرة، وسلمته مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطن تركي برصاص خفر السواحل اليوناني.

وقالت الوزارة في بيان، إن خفر السواحل اليوناني فتح النار الثلاثاء على قاربي صيد تركيين غربي منطقة "قره بورن" في بحر إيجه، ما أسفر عن إصابة مواطن تركي.

وأضاف البيان أن الوزارة استدعت مستشار السفارة اليونانية في أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأردفت أنها سلمت المسؤول اليوناني مذكرة احتجاج إزاء استخدام خفر السواحل العنف المفرط ضد الصيادين الأتراك في إيجه، وشددت على أهمية عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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