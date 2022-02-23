سياسة
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"قطار الخير 2".. أفغانستان تستقبل 920 طن مساعدات من تركيا
استقبلت أفغانستان 920 طناً من المساعدات الإنسانية على متن "قطار الخير" التركي الثاني، بعد انطلاقه من العاصمة التركية أنقرة في 11 فبراير/شباط الحالي.
"قطار الخير 2".. أفغانستان تستقبل 920 طن مساعدات من تركيا
وصل "قطار الخير" إلى أفغانستان بعد أن انطلق من العاصمة التركية أنقرة وعبر الأراضي الإيرانية والتركمانستانية / AA
23 فبراير 2022

وصلت 920 طناً من المساعدات الإنسانية على متن "قطار الخير" التركي الثاني إلى أفغانستان بعد انطلاقه من العاصمة أنقرة في 11 فبراير/شباط الحالي.

ودخل "قطار الخير"، الأربعاء، الأراضي الأفغانية من معبر "تورغوندي" الحدودي مع تركمانستان.

واستقبل القطار في المعبر، القنصل العام التركي في ولاية هرات سنان إلخان، وممثلو رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وفرق من الهلال الأحمر التركي ومسؤولون أفغان.

وقال برهان أصلان، رئيس مجموعة المساعدات الإنسانية الدولية بـ"آفاد"، إن "قطار الخير" الثاني يحمل مساعدات إنسانية كالغذاء والبطانيات ومواد تنظيفية ومستلزمات طبية.

وأكد أصلان أن المساعدات التركية سترسل إلى جميع الولايات الأفغانية، بعد فرزها بولاية هرات.

وأشار إلى أن "قطار الخير" الأول وصل أفغانستان في 7 فبراير/شباط الحالي، وأنه جارٍ العمل على فرز المساعدات القادمة على متن هذا القطار بهدف إرسالها إلى جميع الولايات.

ووصل "قطار الخير" إلى أفغانستان بعدما انطلق من العاصمة التركية أنقرة وعبر الأراضي الإيرانية والتركمانستانية، قاطعاً مسافة 4 آلاف و168 كم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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