سياسة
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بايدن يفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم2"
أعلن المستشار الألماني، تعليق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، إثر اعتراف موسكو، الاثنين، رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، عن أوكرانيا.
بايدن يفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم2"
ألمانيا علقت مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" / DPA
23 فبراير 2022

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأربعاء، أنه وجّه إدارته إلى فرض عقوبات على الشركة التي بَنَت خط أنابيب "نورد ستريم2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا ومسؤوليها.

وقال بايدن في بيان، مساء اليوم، إن "هذه الخطوات هي جزء آخر من الشريحة الأولية للعقوبات رداً على تصرفات روسيا في أوكرانيا".

وتابع: "كما أوضحت، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد".

ومضى بايدن قائلاً "أود أن أشكر المستشار (الألماني أولاف) شولتس على شراكته الوثيقة وتفانيه المستمر في محاسبة روسيا على أفعالها".

وأعلن شولتس، الثلاثاء، تعليق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، إثر اعتراف موسكو، الاثنين، رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، عن أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن: "يجب علينا أن نعيد تقييم الوضع، وبخاصة ما يتعلق (بمشروع) نورد ستريم 2".

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

مصدر:AA
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